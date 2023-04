Nadia Santoni Madeddu è una maestra che insegna alla scuola primaria San Donato di Sassari.

Da anni raccoglie le conversazioni con i suoi alunni sui temi più disparati.

Ne è nata una sorta di diario, ecco alcuni discorsi suddivisi per argomenti.

Capitolo 2 (QUI la puntata precedente)

- Uscita didattica "A spasso per Sassari".

I settenni in estasi.

In autobus al rientro: «Vi siete divertiti bambini?».

Coro: «Sìììì».

«E cosa vi è piaciuto di più?».

«Io non mi credevo che la dirigente era così bona!».

Ecco. Dopo aver visto piazze, monumenti, cose bellissime, la “dirigente bona” è rimasta impressa. Non ci sono più i settenni di una volta.

***

- Le prime forme di vita

«Dove sono nate le prime forme di vita sulla Terra?».

«Le prime forme di vita sulla Terra sono nate nelle pance delle mamme delle prime vite sulla Terra». E prova a dargli torto al settenne…

***

- Interessante scambio di idee con un novenne

«Lo sai che al tempo degli egiziani non sapeva scrivere e leggere quasi nessuno? Chi lo sapeva fare era molto rispettato e potente. Oggi per fortuna non è più così e anche i poveri sanno leggere e scrivere».

Novenne: «E meno male mae’, che sennò c'era toccato carrare cantoni di profilo!».

© Riproduzione riservata