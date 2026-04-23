Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per la quarta edizione dell'evento della Corsa alla Stella su sabbia, l'avvincente giostra equestre che si terrà a Sorso, sabato 30 maggio, e che vedrà protagonisti i migliori cavalieri del territorio in una sfida di abilità, velocità e precisione.

La manifestazione equestre che si svolge in via Borio, su un percorso sabbioso in leggera salita e lungo circa 300 metri, ha visto negli anni la partecipazione di 25 cavalieri provenienti da tutto il nord Sardegna. La scadenza per le iscrizioni è prevista entro il prossimo 20 maggio.

L'evento è organizzato dall'associazione Beata vergine Noli me tollere, col patrocinio dell'amministrazione comunale e il contributo di Fondazione Sardegna. Vincerà il cavaliere che ha centrato più stelle e completato il percorso col minor tempo. Previsti cinque tentativi a cavaliere che dovrà utilizzare tutte le sue abilità, equilibrio e capacità per raggiungere il miglior risultato. L'obiettivo è bissare il successo di pubblico della passata edizione.

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