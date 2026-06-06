Apre al pubblico la nuova piscina comunale di Torralba, una struttura completamente rinnovata e pronta.

I lavori di ristrutturazione hanno permesso di adeguare l'intero impianto alle più recenti normative vigenti, garantendo massima sicurezza, accessibilità e comfort per tutti i frequentatori.

La stagione prenderà il via il 15 giugno e si concluderà il 4 settembre prossimo. Sarà possibile accedere al servizio dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 19. Il sabato dalle 10 alle 19.

Nella vasca più grande la piscina presenta ora un'altezza omogenea di 120 centimetri su tutta la sua superficie, ideale per il nuoto e il relax in totale sicurezza.

Il vecchio sistema di riciclo dell'acqua tramite è stato sostituito da un moderno ed efficiente sistema che garantisce una qualità dell'acqua ancora più elevata ed una maggiore sicurezza.

Inoltre è stata realizzata una seconda vasca con un'altezza di 60 centimetri, pensata appositamente per i più piccoli e per le esigenze dei diversamente abili. L’intera area esterna è stata riqualificata, inclusa la nuova pavimentazione e il rifacimento completo dei servizi igienici dedicati, oltre alla realizzazione ex novo di una struttura ombreggiante di circa 70 metri quadri.

© Riproduzione riservata