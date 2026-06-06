Via le barriere architettoniche lungo il corso Vittorio Emanuele, nel cuore della città di Porto Torres, e piazza Marconi, ai piedi delle scale che conducono alla basilica di San Gavino. Tratti stradali interessati da lavori di rifacimento di marciapiedi che, da lunedì 8 giugno, saranno disciplinati da nuove disposizioni in termini di viabilità fino al 31 ottobre. Per tale periodo, a causa della realizzazione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche da parte della Eco Srl, si dispone l’interdizione della sosta da Corso Vittorio Emanuele lato destro da via Eleonora d’Arborea a via Carducci; lato destro da via Carducci a via Mazzini; lato destro da via Mazzini sino al civico n.1/A di Piazza Marconi. I lavori inizieranno dall'incrocio tra corso Vittorio Emanuele e via Eleonora d'Arborea. L'avvio delle opere è stato programmato al termine dell'anno scolastico per consentire il regolare svolgimento delle attività didattiche nelle scuole presenti nell'area interessata dagli interventi. Linrientra tra i progetti di rigenerazione urbana e miglioramento della qualità della vita per i quali l'Amministrazione ha ottenuto specifici finanziamenti regionali nel novembre, partecipando ai bandi promossi dall'Assessorato regionale dei Lavori pubblici. Tra questi figura il progetto "Interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche in ambito urbano" che dispone di un finanziamento complessivo di circa 326 mila euro, dei quali 175 mila euro sono stati cofinanziati dal Comune. L'intervento si inserisce in una più ampia strategia orientata alla sostenibilità, all'inclusione e all'equità nell'accesso agli spazi pubblici con l'obiettivo di garantire maggiore autonomia e sicurezza alle cittadine e ai cittadini, comprese le persone con disabilità, gli anziani e chi si trova in condizioni di mobilità ridotta. Due gli ambiti principali d'azione: sul Corso Vittorio Emanuele II sarà riqualificato l'asse pedonale che collega la scuola Edmondo De Amicis alla Basilica di San Gavino. Il progetto prevede il rifacimento del marciapiede antistante l'istituto scolastico, l'allargamento dei percorsi pedonali, la realizzazione di percorsi protetti e tattili, la riorganizzazione degli attraversamenti e la rimozione delle principali barriere architettoniche. Particolare attenzione sarà dedicata anche all'accesso a Piazza Marconi, dove verranno ridisegnati alcuni spazi stradali, ampliati i marciapiedi e realizzato un nuovo attraversamento pedonale in condizioni di maggiore sicurezza. Il secondo intervento previsto nel progetto interesserà la Scuola primaria Bellieni, dove saranno adeguati gli accessi interni attraverso la realizzazione di rampe e percorsi inclusivi. L'ingresso dell'edificio sarà completamente ripensato con una nuova rampa accessibile, integrata architettonicamente con la struttura esistente.

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