Momenti di grande apprensione questa mattina ad Alghero per un atleta iscritto all'Ironman 70.3 in programma domani nella Riviera del Corallo.

Secondo una prima ricostruzione, il ciclista, un cittadino russo di 31 anni, stava percorrendo viale Primo Maggio in sella alla propria bicicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte della polizia locale, avrebbe urtato un'autovettura che lo precedeva. L'impatto è stato particolarmente violento, con l'atleta avrebbe sfondato il lunotto posteriore del veicolo, riportando gravi ferite.

Le sue condizioni sono apparse immediatamente serie, tanto da richiedere l'intervento urgente dei soccorsi. Sul posto è arrivata un'ambulanza medicalizzata del 118, attivata dalla centrale operativa Areus di Sassari. Dopo le prime cure e le manovre di stabilizzazione, il ferito è stato trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Civile di Alghero.

L'uomo, che domani avrebbe dovuto partecipare alla competizione internazionale, è ricoverato in prognosi riservata.

Gli agenti della polizia locale stanno svolgendo gli accertamenti per ricostruire con esattezza la dinamica dell'incidente. Alcuni passeggeri di un autobus di linea hanno assistito alla scena della bicicletta che tamponava l'auto.

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