L’antica chiesa di San Giovanni Battista, a Sennori, la cui costruzione risale al 1614, sarà oggetto di ulteriori interventi di recupero, a completamento di quelli già eseguiti lo scorso anno. Il Comune di Sennori, con un finanziamento regionale di 150 mila euro, interverrà prima sulle aree esterne con la realizzazione delle adduzioni idriche di acqua potabile al servizio sia dell’edificio religioso sia delle aree circostanti dove ogni anno si organizzano manifestazioni pubbliche con grande afflusso di fedeli, cittadini e turisti. Sempre nelle aree esterne sarà realizzato un nuovo impianto di illuminazione e si interverrà nelle strutture del palco che ospita le manifestazioni, con un risanamento generale che migliorerà la fruibilità e la sicurezza. Il Comune ha partecipato anche a un altro bando regionale per richiedere un ulteriore finanziamento. In questo caso il progetto presentato dall’Ufficio tecnico riguarda l’interno della chiesa di San Giovanni Battista, dove persistono intonaci a base cementizia incompatibili con la natura delle murature, attualmente interessati da fenomeni di distacco e fessurazione, che oltre a mettere a rischio la conservazione storica dell’edificio, rappresentano un pericolo per la sicurezza dei fedeli che frequentano la chiesetta campestre. Questo progetto include anche la realizzazione di un nuovo impianto elettrico e di illuminazione, conforme alla normativa vigente, progettato secondo criteri di efficienza energetica e contenimento dei consumi. I due progetti, quello già finanziato e quello per cui si è in attesa di finanziamento, si configurano come fase di completamento delle opere di restauro avviate nel 2024, con le quali si intervenne per risolvere delle criticità riscontrate nella chiesa, riconducibili principalmente alla scarsa traspirabilità delle murature, interessate nel tempo da cicli di intonacatura a base cementizia, che avevano generato fenomeni di distacco degli intonaci e lesioni. I lavori hanno interessato anche la copertura che presentava infiltrazioni di acqua piovana, e il presbiterio dove risultavano evidenti fenomeni di distacco e lesioni.

In quel caso le risorse economiche limitate non consentirono un recupero complessivo delle strutture, il cui restauro potrà ora essere completato con gli interventi programmati dall’amministrazione comunale, in accordo con la Soprintendenza. «Il recupero conservativo della chiesa di San Giovanni Battista è una priorità per la nostra Amministrazione, sia per la sicurezza dell’edificio e delle aree circostanti, sia per la valorizzazione di un bene fortemente identitario per la comunità sennorese», spiega il sindaco, Nicola Sassu.

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