Grande cordoglio a Sennori per la morte di Luigi Berlinguer, avvenuta ieri a Siena. L’ex ministro è stato sindaco del paese dal 18 novembre 1960 all’8 dicembre 1964 e, in precedenza, aveva rivestito la carica di consigliere comunale dal 1956 al 1960.

In una nota, il sindaco Nicola Sassu, la Giunta e il Consiglio sottolineano come Berlinguer, «benché gli impegni professionali e politici lo portarono lontano dalla Sardegna, continuò sempre a interessarsi della sua terra d’origine e di Sennori. Nel 2015 aderì con entusiasmo all’associazione “I Sindaci per Sennori”, è l’organizzazione no profit nata per iniziativa dell’allora primo cittadino, Roberto Desini, che riuniva gli ex sindaci impegnandosi a pianificare attività volte alla partecipazione, informazione e formazione dei cittadini sull’amministrazione pubblica e l’educazione civica, nonché sulla storia, la cultura e le tradizioni di Sennori e della Sardegna».

Luigi Berlinguer a Sennori (foto concessa)

«Piangiamo la scomparsa del nostro illustre concittadino, professor Luigi Berlinguer, figura politica, istituzionale e umana che ha lasciato a Sennori una impronta indelebile e dato lustro con la sua opera e la sua vita al nostro paese, di cui fu indimenticato primo cittadino negli anni Sessanta», aggiunge il sindaco. «A nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza sennorese porgo le più sentite condoglianze alla famiglia esprimendo gratitudine per quanto fatto dal professor Luigi Berlinguer per Sennori e per tutto il Paese, e immenso cordoglio per la sua scomparsa».

(Unioneonline/s.s.)

