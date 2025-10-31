Prende il via la quarta edizione della iniziativa "Diversamente Pari-progetto di sensibilizzazione della parità di genere" che coinvolge l'Unione dei Comuni del Coros.

Un tour nelle scuole nei 12 paesi iniziato in questi giorni con i primi incontri di coaching, un'attività importante per focalizzare le energie dei bambini e delle bambini, oltre che dei ragazzi e delle ragazze attorno al tema della parità di genere. L'ultimo presso la primaria di Olmedo e la pluriclasse della primaria del comune di Putifigari.

Un nuovo anno di confronti, sfide, amicizie, dialogo e un gran lavoro con coach pronti condividere con i giovani un percorso di crescita e di accettazione nelle scuole. L'obiettivo è cambiare approccio linguistico e condividere metodi per abbattere i muri della violenza e delle diversità.

L'inversione di rotta è mettere al centro dell'attenzione il rispetto, l'educazione, la parità come base dei rapporti umani. E poi la figura delle donne spesso tagliate fuori dai ruoli di potere, barriere spesso culturali che limitano i ruoli politici e sociali.

© Riproduzione riservata