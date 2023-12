Il Premio Nazionale "Industria Felix - L'Italia che Compete" si sviluppa sulla base di una maxi inchiesta sui bilanci dell’anno 2021 di ben 700mila società di capitali, realizzata in collaborazione con l’Ufficio studi di Cerved Group. L'Atp Sassari ATP Sassari ha ricevuto il riconoscimento, unica azienda dedicata al servizio di mobilità pubblica locale e anche unica in termini assoluti per questa quarta edizione del Premio.

Le imprese premiate, selezionate tramite un algoritmo di bilancio e scelte da un qualificato Comitato Scientifico, sono state individuate in base alle migliori performance gestionali e affidabilità finanziaria, determinata dal Cerved Group Score. In relazione al bilancio 2021 e all’impegno volto a favorire il benessere sociale e il progresso economico, Atp Sassari si è aggiudica un posto nell’Albo d’Oro 2023.

La cerimonia di premiazione, condotta dalla giornalista Maria Soave (Tg1), si è svolta ieri a Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, è stata organizzata da Industria Felix Magazine e Cerved, in collaborazione con Università Luiss Guido Carli, con il sostegno di Confindustria, il patrocinio di Simest e la media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews.

Il presidente Paolo Depperu, nel ricevere il Premio, ha espresso la sua profonda gratitudine a tutto il team di Atp: «È un risultato straordinario che riflette l'impegno e la dedizione di ogni membro dell'azienda».

© Riproduzione riservata