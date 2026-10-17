Capire la gestione del denaro, muovere i primi passi nell'orientamento economico e acquisire strumenti utili per il futuro. Si sono conclusi con un bilancio positivo gli incontri dedicati all’educazione finanziaria promossi dall’Istituto di Istruzione Superiore "Mario Paglietti" di Porto Torres, realizzati in stretta collaborazione con il mondo del volontariato locale.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell'Associazione di Volontariato Exx Banco Odv con sede a Sassari, realtà fondata e promossa da ex dipendenti del Banco di Sardegna. Due gli appuntamenti che hanno animato l'Aula Magna del plesso dei Licei della cittadina turritana, pensati per offrire agli studenti competenze pratiche e di cittadinanza consapevole.

Il primo seminario, tenutosi martedì 13 ottobre, ha coinvolto gli studenti delle classi terze sul tema "Capire i soldi per scegliere meglio", un'occasione per riflettere sull'uso responsabile delle risorse individuali. Il secondo appuntamento, svoltosi giovedì 15 ottobre e riservato alle classi quinte prossime al diploma, si è concentrato su argomenti più complessi con la lezione dedicata agli "Strumenti finanziari per la realizzazione di un programma di investimento".

Entrambi i moduli formativi sono stati curati dai volontari dell'associazione, Palmiro Sanna, Lorenzo Meloni e Mario Pio. Soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Daniele Taras dell'I.I.S. "Mario Paglietti", che ha evidenziato l'alto valore educativo dell'evento: «Siamo stati davvero entusiasti di questa collaborazione con l’Associazione EXX Banco ODV. Offrire ai nostri ragazzi delle classi terze e quinte l’opportunità di confrontarsi con professionisti di grande esperienza come i volontari dell’associazione ha rappresentato un valore aggiunto inestimabile per la loro formazione. L’educazione finanziaria e l’orientamento al futuro – prosegue - sono competenze di cittadinanza fondamentali: insegnare ai giovani a gestire consapevolmente le proprie risorse e ad orientarsi tra gli strumenti finanziari significa fornirgli le chiavi per compiere scelte libere e responsabili nel domani. Ringrazio di cuore l’Associazione e i suoi soci per la generosità e l’impegno con cui hanno messo il proprio bagaglio professionale al servizio degli studenti del nostro Istituto».

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