Incidente stradale questa mattina a Sassari all’incrocio tra via Napoli e via Catalocchino.

Due le auto coinvolte in un violento scontro, che hanno terminato la loro corsa contro quattro auto parcheggiate ai lati della carreggiata, danneggiandole.
Due occupanti di un’auto e un occupante dell’altra sono stati accompagnati all’ospedale per accertamenti.
Sul posto Vigili del fuoco, Polizia locale, 118 e Carabinieri.

(Unioneonline)

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