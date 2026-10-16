Soccorsi in azione
16 ottobre 2026 alle 14:52aggiornato il 16 ottobre 2026 alle 15:01
Sassari, violento scontro all’incrocio: due auto coinvolte, tre feritiL’incidente tra via Napoli e via Catalocchino
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Incidente stradale questa mattina a Sassari all’incrocio tra via Napoli e via Catalocchino.
Due le auto coinvolte in un violento scontro, che hanno terminato la loro corsa contro quattro auto parcheggiate ai lati della carreggiata, danneggiandole.
Due occupanti di un’auto e un occupante dell’altra sono stati accompagnati all’ospedale per accertamenti.
Sul posto Vigili del fuoco, Polizia locale, 118 e Carabinieri.
(Unioneonline)
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