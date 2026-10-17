Riparte a Sassari, da lunedì 19 ottobre, l’operazione Trasparenza della Polizia locale. Un nome dovuto alla comunicazione anticipata delle strade in cui saranno gli agenti, con l'auspicio che faccia da deterrente e che i conducenti facciano più attenzione e così diminuiscano gli incidenti.

I controlli, estesi anche alle ore serali e notturne, saranno sul rispetto dei limiti di velocità lungo alcune carreggiate individuate come più a rischio. Si userà il telelaser per rilevare subito eventuali infrazioni, strumento che permette di bloccare chi viola i limiti di velocità, sia su strade urbane che extraurbane. I dati sull’incidentalità del 2026 riflettono quelli del 2025, ma, purtroppo, la statistica si è impennata negli ultimi giorni con le morti di tre persone in quindici giorni.

Gli agenti del Comando, con i telelaser, saranno in via Predda Niedda, via Rockfeller, via Buddi Buddi, via Budapest; via Milano, viale Porto Torres; via Don Sturzo; via Prati; via Piredda, ex s.s. 131, località Ottava, ss 200 (Sassari-Sorso), via Domenico Millelire, via De Martini, S.P. 18 Bancali, Palmadula – S.P. 4 S.P. 18, Via Buddi Buddi, S.P. 42 Campanedda. Al momento, i sinistri registrati dal Comando sono stati 887, di cui 322 con lesioni; 61 le persone investite. L'operazione Trasparenza della polizia locale, impegnata in diverse attività di sensibilizzazione sul tema, andrà avanti fino al 30 novembre.

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