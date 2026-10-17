Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato la cabina di regia, prevista dal Protocollo sulla Chimica Verde dell’area industriale di Porto Torres. La comunicazione ufficiale è giunta ieri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri competenti, alla Regione Sardegna, ai Comuni coinvolti, alle società Eni e Versalis e alle organizzazioni sindacali. Tre mesi fa la diffida legale firmata dalla Cgil regionale e territoriale di Sassari, inviata via Pec il 15 luglio scorso alla presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e allo stesso Ministero competente. La Cabina di regia si riunirà nella sala Parlamentino a Roma, il 3 novembre alle 11, un confronto con l'obiettivo di aggiornare il Protocollo d'intesa, sottoscritto a Palazzo Chigi il 26 maggio 2011, e definire un accordo di programma sugli impegni economici e istituzionali che negli anni non sono stati rispettati.

L'incontro sarà utile a capire se la multinazionale intende investire ancora su Porto Torres per portare a compimento le ulteriori fasi del progetto di Chimica verde.

Un passo avanti che potrebbe portare ad una svolta, dopo oltre dieci anni di battaglie sostenute da tutte le organizzazioni sindacali, parti sociali, Tips e istituzioni regionali e locali, per avviare il progetto di riconversione industriale, a quindici anni dalla firma del Protocollo.

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