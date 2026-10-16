Una manifestazione di interesse per conoscere quale associazione o società sportiva sarà interessata a partecipare alle procedure di affidamento dello storico campo di calcio di via Petronia, la struttura in terra battuta intitolata al famoso nuotatore Angelo Occone, morto nel 1946 a soli 24 anni.

A pochi passi dal centro cittadino di Porto Torres, l’impianto un tempo “arena” per vecchie glorie dello sport, oggi mostra i segni del degrado, un lamento impotente e rassegnato che potrebbe rappresentare il preludio alla sua dismissione e demolizione, per fare spazio ai parcheggi.

L’argomento è finito in aula consiliare oggetto di una segnalazione esposta dal capogruppo di Sardegna al Centro 2020, Ico Bruzzi. «Non c’è degrado e neppure abbandono», replica il sindaco Massimo Mulas, «ma una struttura che attualmente non è utilizzata e questo succede quando nessuna associazione sportiva ne chiede l’utilizzo. Nei prossimi giorni apriremo la manifestazione di interesse per coloro che sono interessati ad usufruire del campo di calcio, perché la prima è andata deserta. Se nessuno dovesse essere interessato, di certo non investiremo risorse per sistemare la struttura, ma riprenderemo le manutenzioni solo nell’ipotesi dovesse esserci qualche associazione sportiva che partecipa all’avviso pubblico».

Il primo cittadino ha sottolineato l’importante investimento fatto dall’amministrazione comunale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi e la riqualificazione delle strutture esistenti, in grado di soddisfare le diverse realtà sportive cittadine.

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