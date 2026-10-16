La Foresta Pietrificata di Carrucana, nel territorio comunale di Martis sarà di nuovo accessibile. Il Comune ha ottenuto un finanziamento di 150.000 euro dalla Regione Autonoma della Sardegna per valorizzare e per rendere pienamente fruibile il prezioso e ampio spazio di grande rilievo naturalistico. I lavori per preservarla e promuoverla sono stati consegnati nei giorni scorsi. Gli interventi programmati riguardano la viabilità, con lavori diretti a migliorare la strada che conduce al sito. Opere mirate che interessano la cartellonistica, grazie all’installazione dei nuovi pannelli informativi per accompagnare i visitatori alla scoperta degli straordinari reperti fossili. Inoltre si interviene sulla sentieristica per il rifacimento dei camminamenti in sintonia con l'ambiente e con il paesaggio circostante.il progetto prevede anche l’abbattimento delle barriere architettoniche, con apertura di un nuovo accesso per le persone con mobilità ridotta.La Foresta Pietrificata di Carrucana, rappresenta una eccellenza nel panorama scientifico e naturalistico isolano.

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