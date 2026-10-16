La musica in algherese torna protagonista con la quinta edizione del CantAlguer, il concorso dedicato ai giovani cantautori che scelgono la lingua locale come forma di espressione artistica. La finale è in programma venerdì 23 ottobre, alle 21, al Poco Loco di via Gramsci, con una serata di musica dal vivo, premiazioni e la presentazione del primo album collettivo del concorso, CantAlguer Vol. I.

Ideata dal cantautore Claudio Gabriel Sanna e promossa da Plataforma per la Llengua, l'iniziativa punta a valorizzare l'algherese attraverso la creatività delle nuove generazioni. I finalisti presenteranno alla giuria due brani ciascuno, un inedito e una reinterpretazione del repertorio tradizionale. A decretare il vincitore saranno esperti chiamati a valutare sia la qualità musicale sia quella linguistica delle proposte.

Ad aprire la serata saranno Claudio Gabriel Sanna e Mauro Mulas, delegato di Plataforma per la Llengua ad Alghero. Sul palco saliranno anche Giuseppe Trudu, Lo Maquini e Arbre del Peix, protagonisti delle precedenti edizioni. A presentare gli artisti sarà Natascia Caria. Il vincitore avrà la possibilità di registrare un EP di sei brani nello studio Chicken Coop di Alghero e di esibirsi nell'estate 2027 alla Giornata Algherese, nell'ambito della 59ª edizione dell'Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Conflent, in Francia. La manifestazione, organizzata con la collaborazione di diverse realtà culturali catalane e algheresi, gode del patrocinio del Comune e della Fondazione Alghero. L'ingresso è gratuito, con possibilità di prenotare i tavoli sul sito del Poco Loco.

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