Sarà presentato sabato 26 novembre alle 16, alla sala convegni in località Saccargia, “Coros”, il progetto dell'amministrazione comunale di Codrongianos aggiudicatario del bando relativo al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per la rivitalizzazione sociale ed economica, di rilancio occupazionale e di contrasto allo spopolamento pubblicato dal ministero della Cultura. Codrongianos rientra infatti tra i 229 Comuni finanziati in tutta Italia, e fra i sette finanziati in Sardegna.

«Scopo della serata - dichiarano gli amministratori comunali - sarà quello di illustrare ai presenti le azioni che l’Amministrazione porterà avanti a partire da gennaio 2023 e che si concluderanno entro il 2026. I progetti saranno realizzati da una serie di partner, che avranno l’onere di accompagnare la comunità di Codrongianos in un ambizioso percorso: rafforzare l’offerta culturale della Basilica di Saccargia e di Codrongianos, rigenerare la comunità locale affinché possa costruire percorsi di nuova economia, creare un nuovo concetto di imprenditorialità, potenziare la comunità locale partendo dalle sue qualità individuali e collettive».

Durante la serata inoltre, per il festival Liquida, sarà presentato a cura dell’autrice Ilda Curti il saggio “Contro i Borghi”.

La presentazione sarà un’occasione di confronto anche con altre realtà sarde risultate vincitrici del Bando Borghi, per iniziare un percorso di messa in rete di pratiche da mettere a disposizione a livello regionale.

L’evento sarà accompagnato dalla voce del Coro Codrongianus.

© Riproduzione riservata