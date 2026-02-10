Cantieri aperti per la realizzazione di una piscina comunale nel territorio di Codronginos. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Cristian Budroni, ha annunciato che, nei giorni scorsi, sono ufficialmente iniziati i lavori per la realizzazione della nuova opera attesa e fortemente voluta per arricchire i servizi dedicati allo sport, al benessere e alla socialità. Si tratta di un impegno assunto pubblicamente nel mese di settembre, durante l’inaugurazione del Parco Sas Mendulas, quando il primo cittadino aveva comunicato l’intenzione di realizzare l’importante struttura pubblica a servizio della comunità, e che oggi trova concreta attuazione con l’apertura del cantiere. L’opera, una volta completata, offrirà un punto di riferimento per le attività sportive, educative e ricreative, contribuendo a migliorare la qualità della vita della comunità e a valorizzare il patrimonio pubblico. «Questa ulteriore opera a servizio della comunità si inserisce nel novero delle iniziative portate avanti dall’Amministrazione comunale per migliorare la qualità della vita dei residenti – commenta il sindaco Cristian Budroni. Codrongianos continua a distinguersi per la vitalità del tessuto sociale. Vogliamo continuare ad incentivare occasioni di incontro, di crescita e di partecipazione, creando spazi che favoriscano lo sport, la socialità e il benessere per tutte le fasce d’età. La realizzazione della piscina comunale rappresenta un investimento concreto sul presente e sul futuro del paese, pensato soprattutto per i giovani, per le famiglie e per le associazioni locali. Il nostro obiettivo è quello di rafforzare il senso di comunità, offrendo servizi e strutture che possano diventare punti di riferimento stabili per la vita quotidiana dei cittadini».

