Incidente sulla 131 a Santa Cristina: nuorese muore dopo una settimana di agoniaGiovanni Ladu era con la moglie: l’auto si era ribaltata finendo la sua corsa in cunetta, l’impatto gli è stato fatale
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Non ce l’ha fatta Giovanni Ladu, 79 anni, pensionato di Nuoro, rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto il 2 febbraio scorso sulla Statale 131, all’altezza di Santa Cristina, a Paulilatino.
L’anziano si trovava alla guida della Ford Ecosport, che si era ribaltata andando a finire in cunetta. Accanto a lui viaggiava la moglie, rimasta ferita nell’impatto.
Giovanni Ladu è deceduto nella notte all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove era ricoverato in condizioni critiche fin dal primo momento.
Sul luogo dell’incidente erano intervenuti i mezzi di emergenza e la Polizia Stradale di Oristano, che si è occupata dei rilievi.