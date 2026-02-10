Arrestato dopo il furto di 600 euro di profumi a Sassari. Un 30enne extracomunitario si è recato ieri da Acqua & Sapone, in via Carlo Felice, sottraendo diversi prodotti. Quando i commessi hanno provato a fermarlo alle casse l’uomo si è divincolato fuggendo via.

La polizia di Stato, allertata per l’episodio, ha impiegato poco tempo a individuare il ladro, bloccandolo nel giro di mezz’ora nella sua abitazione. Stamattina (martedì 10 febbraio) si è tenuta in tribunale la direttissima dove l’indagato, difeso dall’avvocata Martina Salaris, ha risposto del reato di rapina impropria, davanti alle accuse del pm Ermanno Cattaneo.

Al termine dell’udienza la giudice Monia Adami ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma giornaliero in questura.

