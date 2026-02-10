Il Tecnico Superiore del Turismo Enogastronomico possiede un profilo polifunzionale, diventando un esperto in cultura gastronomica e può operare in vari contesti professionali. La sua competenza si estende alla promozione, comunicazione e valorizzazione della cultura enogastronomica Made in Italy, adottando approcci innovativi e utilizzando strumenti di storytelling e multimedia. Gli sbocchi professionali sono stati presentati allo short Open Day dell'Istituto Alberghiero di Sassari, in via Cedrino.

Hanno partecipato i rappresentanti di Invitalia, Confcommercio e Its, per iniziare a costruire un ponte tra scuola e mondo delle imprese per il futuro professionale degli studenti. Nel corso dell’incontro, moderato dalla docente Sabrina Manunta, i dettagli del percorso sono stati introdotti e approfonditi dai professori Joseph Aru, Barbara Dettori e Mario Sechi.

«L’iter – hanno spiegato i docenti – permette di ottenere il diploma in quattro anni, garantendo l’accesso anticipato al mondo del lavoro senza precludere la possibilità di iscrizione all’Università».

Durante i saluti istituzionali, la dirigente Antonietta Piras ha ribadito «l’opportunità di attivare un percorso di studi quadriennale in risposta alle nuove impellenti esigenze dell’offerta lavorativa. Tutto questo senza nulla togliere ai tradizionali percorsi quinquennali, che resteranno invariati».

Il modello 4+2, dopo il diploma, permette di iscriversi direttamente agli ITS Academy, rappresentati all’open day dal presidente della Fondazione Its, Pasquale Tanda, e dal direttore regionale dell’Its Academy Tags, Ottavio Sanna. Altrettanto positivo l’intervento di Marco Taula in rappresentanza di Invitalia, l’azienda nazionale per lo sviluppo e la cultura d’impresa: «La nostra vocazione è proprio qui, cercare ragazzi giovani che provengano da un percorso come può essere il 4+2, per fare nuova formazione e magari anche per promuovere una loro idea di impresa, e trasformarla in realtà».

Per Confcommercio hanno parlato il presidente di Fipe, Alberto Fois, e il presidente di Terservizi, Gianluca Bianco: «Non abbiamo dubbi nel voler consolidare il rapporto con l’Alberghiero di Sassari, e il percorso formativo del 4+2 ci dà la possibilità di mostrare che noi ci siamo. Le aziende del settore, bar e ristoranti, ma anche Federalberghi con i suoi alberghi sono vicini a questo istituto per creare un percorso formativo che possa portare i ragazzi a trovare una strada dopo il diploma ma, soprattutto, vogliamo far capire a questi giovani che il turismo in Sardegna è una componente fondamentale, e che il lavoro c’è, ma bisogna specializzarsi. Mancano soprattutto le figure professionali. In tal senso c’è un mondo che li aspetta e i posti di lavoro ci sono, e il nostro ruolo di associazione di categoria vicino all’Alberghiero lo vuole testimoniare».

