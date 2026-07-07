Prosegue il percorso verso la realizzazione del Centro diurno di Alghero destinato a giovani e adulti con disabilità. Ieri il sindaco Raimondo Cacciotto, l’assessora al Benessere della Persona Maria Grazia Salaris, il consigliere regionale Valdo Di Nolfo e i rappresentanti del comitato "Durante Noi" si sono incontrati per fare il punto sul progetto, illustrando lo stato dell’iter, i tempi previsti e i prossimi passaggi necessari per arrivare all’attivazione del servizio. Nel corso dell’incontro è stato confermato che l’Amministrazione comunale ha individuato uno stabile in via Tarragona da destinare al Centro diurno. Il confronto è servito anche a condividere con il comitato l’avanzamento del procedimento e a chiarire le procedure ancora necessarie affinché il progetto possa concretizzarsi.

Lunedì 13 luglio, intanto, il tema approderà anche in V Commissione consiliare, convocata dal presidente Christian Mulas a Villa Maria Pia. Alla seduta prenderanno parte i vertici della Asl di Sassari, con il direttore generale Antonio Lorenzo Spano e il direttore sanitario Vito La Spina, per un confronto sulla situazione della sanità algherese e, in particolare, sul progetto del Centro diurno.

Sull’incontro di ieri, intanto, è intervenuto il presidente della V Commissione consiliare, Christian Mulas, esprimendo rammarico per non essere stato coinvolto, nonostante la Commissione avesse già convocato per il 13 luglio una seduta. Mulas definisce l’iniziativa "istituzionalmente scorretta" e parla addirittura di una "grave ferita istituzionale". Il presidente ribadisce che il confronto dovrebbe svolgersi nelle sedi istituzionali competenti, nel rispetto del ruolo della Commissione consiliare e con l’obiettivo comune di portare finalmente a compimento un progetto atteso dalla città. Dagli uffici comunali però fanno sapere che l'incontro, propedeutico alla Commissione, era stato chiesto al sindaco dal comitato tre due settimane fa e che nulla toglie alla riunione in agenda lunedì.

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