A Torralba sono stati completati i lavori di messa in sicurezza della strada comunale Monte Austu – Nae' e Cheja, intervento realizzato grazie al finanziamento della Regione Sardegna, destinato ai Comuni del Meilogu colpiti dagli eventi calamitosi del maggio e giugno 2023.

Con questo intervento, dopo quelli già ultimati sulla strada di Pumari, prosegue il programma di lavori previsto per il Comune per un importo complessivo di 300.000 euro che si concluderà prossimamente con il completamento dell’intervento sulla strada di Monte Oes.

La strada di Monte Astu è stata restituita alla piena funzionalità, con un significativo miglioramento della sicurezza e della percorribilità. Oggi permette di raggiungere più facilmente le proprietà rurali e garantisce il transito dei mezzi di soccorso e antincendio, elemento fondamentale per la tutela del territorio e della pubblica incolumità. L’intervento rientra nel più ampio programma di riqualificazione della viabilità rurale portato avanti negli ultimi anni, che ha interessato numerose strade dell’agro, migliorando complessivamente la fruibilità del territorio e riducendo significativamente i costi a carico del bilancio comunale, che ogni anno venivano sostenuti per continui interventi di manutenzione provvisoria e per i cosiddetti "rattoppi" privilegiando invece interventi strutturali e duraturi.

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