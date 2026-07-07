In auto con l’eroina, in manette ad AlgheroControlli della polizia rafforzati, due uomini arrestati: avevano ovuli con 120 grammi di droga
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Doppio arresto della polizia ad Alghero. Due uomini, fermati durante un controllo del territorio, sono stati trovati in possesso di 120 grammi di eroina.
L’arresto è avvenuto nel pomeriggio. Insospettiti dalla forte velocità del mezzo, i poliziotti hanno deciso di fermare l’auto che percorreva speditamente in località Galboneddu.
La successiva perquisizione ha consentito di rinvenire, occultato in una tasca dei pantaloni di uno dei due, un calzino contenente dieci ovuli ed un ulteriore involucro di carta, risultati contenere sostanza stupefacente. Gli accertamenti hanno evidenziato che si tratta di eroina.
(Unioneonline/A.D)