Niente allevamento di maiali a Caniga. Il Tar Sardegna, Sezione Seconda, ha respinto il ricorso presentato dai titolari dell’impresa, Antonio e Andrea Moro, che lo scorso anno avevano realizzato un allevamento intensivo di maiali nella borgata.

Un’iniziativa che aveva provocato subito la protesta dei residenti, delle associazioni ambientaliste, e gli interventi, tra gli altri, del Comitato L'Elefante Nella Stanza, dei Consorzio Caniga S. Giorgio e Consorzio Maccia d'Agliastru. Ben presto vi era stato il provvedimento interdittivo del Suape su proposta della Citta Metropolitana di Sassari che aveva riscontrato irregolarità nella struttura.

A febbraio intanto era iniziato, su disposizione dell’Asl, lo sgombero degli animali e l’inizio della guerra di carte bollate con un primo rifiuto da parte del Tribunale della sospensiva richiesta dai Moro, mentre lo scorso 8 aprile si era tenuta a Cagliari la discussione nel merito con la procedura accelerata. Il tutto fino alla sentenza dei giorni scorsi che, come scritto, respinge il ricorso in cui si chiedeva l’annullamento di quanto disposto dal Suape.

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