Va a una festa ma è ai domiciliari e viene arrestato per evasione.

È successo lo scorso sabato 4 luglio a Sassari quando i carabinieri hanno fermato in flagranza di reato un uomo, già sottoposto a misura cautelare.

I militari dell’Arma sono andati a casa sua per un controllo e, non trovandolo, hanno attivato un piano di ricerche. Dopo poche ore l'indagato è stato rintracciato mentre rientrava nella propria abitazione dopo aver partecipato a una festa in un comune dell’hinterland.

Sottoposto a misura cautelare, perché indiziato di reati contro il patrimonio, al termine delle formalità di rito, su disposizione della procura della Repubblica di Sassari che coordina e dirige le indagini, è stato posto nuovamente in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

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