La Corte d’assise di Sassari a condannato a 15 anni di carcere l’operaio di Luras Fabio Malu, ritenuto responsabile dell’omicidio del rivale Davide Unida.

La corte ha riqualificato il reato contestato a Malu, la condanna non è per omicidio volontario ma per omicidio preterintenzionale. Sostanzialmente sono state accolte tutte le ragioni e le argomentazioni del difensore, il penalista Giampaolo Murrighile.

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