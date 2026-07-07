La sentenza
07 luglio 2026 alle 13:36aggiornato il 07 luglio 2026 alle 13:45
Omicidio Unida, Fabio Malu condannato a 15 anniIl pubblico ministero Alessandro Bosco aveva chiesto l’ergastolo
La Corte d’assise di Sassari a condannato a 15 anni di carcere l’operaio di Luras Fabio Malu, ritenuto responsabile dell’omicidio del rivale Davide Unida.
La corte ha riqualificato il reato contestato a Malu, la condanna non è per omicidio volontario ma per omicidio preterintenzionale. Sostanzialmente sono state accolte tutte le ragioni e le argomentazioni del difensore, il penalista Giampaolo Murrighile.
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