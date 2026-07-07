Un incontro con la presidente della Regione Alessandra Todde e con il direttore della Asl per trovare una soluzione ai problemi della sanità nel Sarcidano Barbagia di Seulo. Questa la richiesta dei sindaci del distretto che verrà inoltrata nei prossimi giorni.

La chiusura di alcuni giorni fa del pronto soccorso dell'ospedale san Giuseppe Calasanzio ha fatto crescere l'allerta in merito ad un servizio che rischia di andare avanti a singhiozzo in un periodo in cui è fondamentale la sua efficienza.

«Meritiamo attenzione – ha detto il presidente dell'ente montano Salvatore Argiolas – le popolazioni dell'entroterra devono essere la priorità». Chiede un incontro a breve anche il presidente del distretto Umberto Oppus: «la Regione deve trovare soluzioni durature e strutturali». «Anche alla gente di questi territori - ha aggiunto il sindaco di Isili Luca Pilia – deve essere garantito il diritto alla salute».

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