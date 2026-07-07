Il Parco naturale regionale di Porto Conte digitalizza la gestione dei campi boe dell'Area marina protetta Capo Caccia-Isola Piana.

Dopo una fase di test, nei prossimi giorni sarà pienamente operativa Blue Discovery, la nuova applicazione gratuita per dispositivi Android e iOS che consentirà ai diportisti di individuare, prenotare e pagare direttamente dall'app l'ormeggio nelle aree attrezzate.

L'applicazione utilizza la geolocalizzazione per mostrare sulla mappa la posizione delle boe e la loro disponibilità in tempo reale. Gli utenti potranno prenotare l'intera giornata prima dell'arrivo oppure, una volta raggiunta la rada, scegliere soste più brevi di due ore o di mezza giornata, rendendo il sistema più flessibile per chi desidera fermarsi soltanto per un bagno o poche ore.

Restano invece escluse dalla prenotazione le boe riservate agli operatori autorizzati dell'Area marina protetta. Particolare attenzione è stata riservata ai residenti e agli operatori nautici locali.

Nelle aree della Zona speciale di conservazione, come Lazzaretto, Olandese e Rosso, l'utilizzo delle boe sarà gratuito per i residenti di Alghero e per chi ha l'imbarcazione stabilmente ormeggiata nei porti di Alghero, Fertilia, Tramariglio e Porto Conte, fermo restando l'obbligo di prenotazione.

All'interno dell'Area marina protetta continueranno invece ad applicarsi le tariffe previste dal disciplinare, con uno sconto del 50% per i residenti sulle imbarcazioni fino a 7,5 metri.





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