Un percorso di conoscenza per affrontare il parto con maggiore consapevolezza. È rivolto a futuri genitori, famiglie e cittadini l'Open Day “Il controllo del dolore in travaglio di parto” che si terrà sabato11 luglio, dalle ore 9.30, nel Palazzo della Città Metropolitana di Sassari, in piazza Italia.

L’evento è organizzato dall’Aou di Sassari, in particolare dalla Struttura complessa di Anestesia, Medicina del Dolore e Cure Palliative diretta da Sandra Magnoni e dalla Struttura complessa di Clinica Ostetrica e Ginecologica diretta da Gianpiero Capobianco, dall’Università degli studi di Sassari con la collaborazione dell’Ordine della Professione di Ostetrica di Sassari e Olbia-Tempio.

L’Open Day, ideato nell’ambito di un progetto di Terza Missione dell’Università degli Studi di Sassari finanziato con i fondi del 5×1000, nasce per offrire informazioni scientificamente corrette e facilmente comprensibili su un tema che interessa ogni futura mamma: come affrontare il dolore del travaglio in modo sicuro, personalizzato e consapevole.

Sandra Magnoni, direttrice della struttura complessa di Anestesia, Medicina del Dolore e Cure Palliative, spiega: «Informare significa prendersi cura. Con questo Open Day vogliamo offrire alle future mamme e alle loro famiglie gli strumenti per conoscere tutte le possibilità di controllo del dolore nel travaglio, superando paure e pregiudizi. Una donna informata affronta il parto con maggiore serenità e consapevolezza, e questo rappresenta il primo passo verso un’esperienza di nascita più positiva e rispettosa delle sue scelte».

La giornata si concluderà con una tavola rotonda e con uno spazio aperto alle domande del pubblico, pensato per consentire ai futuri genitori di confrontarsi direttamente con gli specialisti, chiarire dubbi e ricevere informazioni affidabili per affrontare il momento della nascita con maggiore serenità.

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