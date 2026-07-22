Il Servizio di Igiene e Sanità pubblica della Asl di Sassari ha disposto la riorganizzazione dell’attività dei centri vaccinali del Sassarese per garantire la turnazione e le ferie del personale e la continuità del servizio di vaccinazione.

Tutta l’attività programmata degli ambulatori è stata concentrata nel mese di giugno e luglio, per poi riprendere regolarmente dalla fine di agosto, per questo motivo la Asl di Sassari ha previsto a Bono l’apertura il giovedì con chiusura 13 agosto; a Ittiri apertura il martedì e il giovedì e la chiusura dal 5 al 31 agosto con ripresa delle attività martedì 1 settembre; a Ossi apertura il lunedì, mercoledì e venerdì con chiusura dal 21 luglio al 25 agosto, mentre a Porto Torres la disponibilità è prevista dal lunedì al mercoledì con chiusura dal 10 al 31 agosto con ripresa delle attività da martedì 1 settembre.

A Sorso apertura dal martedì al giovedì con chiusura dal 24 luglio al 17 agosto e a Thiesi apertura il lunedì e il venerdì con chiusura dal 10 al 31 agosto e ripresa delle attività da venerdì 4 settembre. In questo periodo di chiusura, per le eventuali richieste urgenti gli operatori della Asl di Sassari saranno comunque a disposizione della popolazione e le eventuali urgenze o richieste verranno prese in carico dalle sedi di Sassari, Alghero ed Ozieri.

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