Si rafforza il presidio medico stagionale sull’Isola dell’Asinara, istituito grazie alla collaborazione tra la Asl di Sassari, il Comune di Porto Torres, la Capitaneria di Porto, l’Agenzia Conservatoria delle Coste, l’Ente Parco dell’Asinara e il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom).

Un servizio di primo soccorso sanitario per la popolazione e i turisti che frequentano l’isola dell’Asinara che, grazie alla convenzione siglata, consente di garantire la presenza di due ambulatori, attivi dalle ore 9.30 alle 17.30 (pausa pranzo dalle 12.30 alle ore 14.30) con una pronta disponibilità nell’arco della giornata.

Nei due ambulatori presenti sono stati disposti i nuovi contatti telefonici: a Cala D’Oliva (3356822199) e a Cala Reale (3356850707 – 079409420).

Grazie alla convenzione, oltre al personale sanitario sull’isola verranno messi a disposizione un’ambulanza e un fuoristrada, due mezzi di soccorso avanzati medicalizzati con attrezzature sanitarie per emergenze. Oltre a prestare le prime cure, il servizio assicurerà il supporto e raccordo con l’Autorità marittima, la rete di emergenza territoriale e le strutture ospedaliere per l’eventuale trasporto dei pazienti.

«Un impegno importante per tutte le amministrazioni coinvolte ma che si rende necessario per garantire sicurezza a chi in estate raggiunge l’Asinara», spiega il direttore generale della Asl di Sassari Antonio Lorenzo Spano. Il sindaco Massimo Mulas sottolinea: «L’Asinara è uno dei luoghi simbolo del nostro territorio e ogni estate accoglie migliaia di visitatori. Garantire un presidio sanitario efficiente significa offrire un servizio essenziale a tutela della salute e della sicurezza di chi vive e frequenta l’isola. Ringrazio tutti gli Enti e gli operatori coinvolti per la collaborazione che ha reso possibile anche quest’anno l’attivazione di un servizio così importante».

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