Non è soltanto una violazione alle norme di carattere ambientale ma anche alle regole del vivere civile e del decoro. Sotto i portici, all’ingresso del condominio di via Emanuela Loi, una delle palazzine che sorgono a Porto Torres di proprietà di Area, una distesa di rifiuti di ogni sorta sta creando problemi ai residenti, una bomba ecologica che mette a rischio la salute degli stessi condomini, allarmati per la grave emergenza ambientale. Alla sporcizia si aggiunge anche l’odore nauseabondo che infesta l’aria. Una situazione insostenibile vissuta da mesi dagli abitanti della palazzina, senza possibilità di intervento da parte della Sangalli srl, la società incaricata per il servizio di igiene urbana, in quanto si tratta di area privata.

La segnalazione in aula consiliare è stata fatta dal consigliere comunale di Sardegna al Centro, Ico Bruzzi. «Chiedo all’assessore competente se è possibile contattare l’Azienda regionale per l’edilizia abitativa, proprietaria dell’immobile, per verificare lo stato attuale dei luoghi – spiega – così da intervenire per bonificare l’area, divenuta un pericolo per la salute di bambini e anziani».

Il sindaco Massimo Mulas ha garantito l’intervento, previo sollecito di Area, «attraverso un’ordinanza in cui si chiederà all’Azienda proprietaria di risanare il porticato il prima possibile».

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