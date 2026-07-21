Quasi mezzo milione di euro per rendere più sicure le strade cittadine, con interventi mirati sugli attraversamenti pedonali e nei punti più critici della viabilità di Alghero. La Giunta Cacciotto, nell'ambito dell'ultima variazione di bilancio, ha stanziato 488mila euro destinati a un piano di opere che interesserà alcune delle arterie più trafficate di Alghero. Le risorse, proposte dall'assessore alla Mobilità Roberto Corbia, serviranno all'acquisto e all'installazione di nuova segnaletica e dispositivi per incrementare la sicurezza della circolazione. Tra gli interventi principali figura via Garibaldi, dove saranno messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali, dando attuazione all'ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale su proposta del consigliere Christian Mulas e al protocollo d'intesa sottoscritto con l'Aci.

L'obiettivo è ridurre la velocità dei veicoli anche attraverso l'impiego di nuove tecnologie. Il piano prevede inoltre interventi in viale 1° Maggio e viale Burruni, dove saranno ripristinati anche i dispositivi di rallentamento della velocità, mentre in viale Giovanni XXIII sono in programma opere per migliorare la viabilità, la fluidità del traffico e la sicurezza degli attraversamenti. Particolare attenzione sarà riservata anche alla cittadella sportiva di Maria Pia e alle aree in prossimità delle scuole cittadine, dove ogni giorno transitano studenti e famiglie. «Si tratta di un primo importante insieme di interventi nato anche dall'ascolto delle segnalazioni dei cittadini, - afferma il sindaco Raimondo Cacciotto - vogliamo rendere le nostre strade sempre più sicure, ma chiediamo anche responsabilità a chi si mette alla guida. Durante l'estate aumentano traffico, pedoni, ciclisti e motociclisti: rispettare limiti di velocità e codice della strada è fondamentale».

Il sindaco annuncia inoltre l'avvio delle prossime asfaltature e del ripristino delle buche stradali, scusandosi con i cittadini per i ritardi accumulati. Per l'assessore Roberto Corbia l'investimento consentirà di intervenire nei punti che presentano le maggiori criticità, migliorando la sicurezza degli attraversamenti pedonali e la qualità della viabilità cittadina, con l'obiettivo di ridurre il rischio di incidenti e garantire maggiore tutela a tutti gli utenti della strada. L'assessore assicura infine che la programmazione proseguirà anche in altre zone della città.

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