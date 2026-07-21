Cinquant'anni trascorsi a esplorare, studiare e valorizzare il patrimonio sotterraneo del territorio algherese. Un lavoro spesso silenzioso, lontano dai riflettori, ma fondamentale per la conoscenza e la tutela di uno dei sistemi carsici più affascinanti della Sardegna. Il Grup Espeleològic Alguerès festeggia il mezzo secolo dalla fondazione con una mostra fotografica che ripercorre la sua storia e le più significative esplorazioni.

L'esposizione sarà allestita nella Torre Sulis e sarà visitabile tutti i giorni dal 22 al 30 luglio, con ingresso libero. L'inaugurazione è in programma domani, mercoledì 22 luglio, alle 18, nella sala conferenze de Lo Quarter, dove verranno raccontati la nascita del gruppo, le attività svolte in questi cinquant'anni e il contributo offerto alla ricerca speleologica e alla conoscenza del territorio. A seguire, il pubblico potrà visitare la mostra fotografica, arricchita da video e materiali multimediali, che accompagneranno i visitatori in un affascinante viaggio nel mondo sotterraneo. Un percorso tra grotte, cavità, paesaggi nascosti e straordinarie scoperte che testimonia l'impegno di generazioni di speleologi.

Da mezzo secolo il Grup Espeleològic Alguerès rappresenta un punto di riferimento per la ricerca, l'esplorazione e la valorizzazione del patrimonio carsico, contribuendo alla conoscenza di ambienti di straordinario valore naturalistico e scientifico e promuovendo una cultura del rispetto e della tutela di un patrimonio tanto prezioso quanto fragile.

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