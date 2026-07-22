Dopo i precedenti incontri territoriali e due convegni interamente dedicati alle complessità dell’assistenza domestica in Sardegna, l’associazione Ora Noi Aps torna a Uri con un terzo e cruciale appuntamento. Il prossimo 29 luglio 2026, alle ore 19:15, la Sala Consiliare del Comune di Uri (Via Sassari, 99) ospiterà l'evento dal titolo: "Caregiver familiari: l’arte di prendersi cura e l’arte di arrangiarsi. Voci, silenzi e risonanze in una società che li rende invisibili".

L'iniziativa, curata dal presidente di Ora Noi Aps Mario Assanti, gode del patrocinio gratuito del Comune di Uri e di Confad Aps Ets (Coordinamento Nazionale Famiglie con Disabilità).

Dare voce all'invisibile

I caregiver familiari sono persone che, ogni giorno, si prendono cura di un figlio, di un genitore, di un fratello o di una sorella con gravi disabilità o non autosufficienza. Un impegno totale che spesso si consuma in solitudine, nel silenzio delle mura domestiche e senza un adeguato riconoscimento istituzionale o economico. L’obiettivo del convegno è portare all'attenzione dell'opinione pubblica e della politica la necessità di tutele reali e strutturate, partendo proprio dal contesto sardo, dove le famiglie si trovano troppo spesso a dover padroneggiare l'amara "arte di arrangiarsi".

A questo proposito, il Presidente di Ora Noi Aps, Mario Assanti, ha dichiarato: «Con questo terzo convegno vogliamo dire con chiarezza che i caregiver familiari sono il vero pilastro del welfare, soprattutto in Sardegna, ma restano invisibili nelle politiche e soli nella quotidianità. Questi incontri servono a informare anche chi non è caregiver familiare, a dare voce e rendere più visibili quelli che lo sono. Non chiediamo solo ascolto, chiediamo che questo lavoro silenzioso venga finalmente visto, riconosciuto e sostenuto».

Il Focus del convegno, i relatori e le testimonianze

L'incontro, moderato dalla giornalista Daniela Piras, proporrà un'analisi multidisciplinare arricchita da testimonianze dirette. Il programma prevede i saluti istituzionali del Sindaco di Uri, Matteo Emanuele Dettori, del Consigliere Comunale Anna Maria Cadeddu, di Don Francesco Tavera (Parrocchia di Nostra Signora della Pazienza di Uri) e, in collegamento video, del Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli.

L'approfondimento tecnico vedrà la partecipazione di importanti figure del settore sanitario, sociale e legislativo. Ad aprire i lavori sarà lo stesso Mario Assanti con un intervento su “Caregiver familiari in Sardegna: il pilastro invisibile del welfare e il prezzo del silenzio”, seguito dalla psicologa e psicoterapeuta Dott.ssa Alessandra Piredda, che analizzerà l'aspetto clinico con “Oltre il carico - psicopatologia del caregiver familiare e sistemi familiari”. La Dott.ssa Pasqualina Sechi (Psicologa, Psicoterapeuta e Referente Area Disabilità Plus Alghero) interverrà poi su “Il caregiver familiare – la cura oltre il silenzio, la vita oltre sé stessi”, mentre il geriatra Dott. Antonio Nieddu affronterà il delicato nesso tra “Solitudine, depressione, demenza e il ruolo dei caregiver familiari”.

I contributi nazionali e formativi proseguiranno in videoconferenza con la Dott.ssa Francesca Zannin (Pedagogista delle relazioni) su “Il gruppo come spazio di riappropriazione di sé per i caregiver familiari” e con Alessandro Chiarini (Presidente Confad Aps Ets) sul tema “Un'Italia che si prende cura - i caregiver familiari nel panorama nazionale”. Infine, la Dott.ssa Laura Caddeo (già Consigliere della Regione Sardegna) farà il punto sulla legislazione locale affrontando il tema “L.R. 12/23 caregiver familiari Sardegna, la legge incompiuta - il paradosso della Sardegna”.

L'arte come spazio di empatia e riflessione

Nel corso della serata, il dibattito istituzionale e scientifico sarà intervallato da significativi momenti artistici. Questa scelta nasce da una precisa necessità: dare il tempo ai presenti di metabolizzare quanto ascoltato. Il convegno porterà infatti alla luce testimonianze forti, intime e talvolta dolorose, che hanno il preciso scopo di creare una profonda empatia basata sulla sensibilità personale di ciascuno.

Spesso si vive con la speranza che certe tragedie e difficoltà non colpiscano mai la nostra quotidianità, ma l'imprevedibilità della vita ha il potere di mettere costantemente in discussione tutte le nostre certezze. In questo contesto, l'espressione artistica – anche quando non tratta espressamente il tema della cura – diventa uno strumento fondamentale per aprire canali mentali di empatia e di riflessione che la sola teoria non riesce a raggiungere.

Questi momenti di respiro e suggestione saranno affidati ai contributi poetici di Rita Nappi, Maria Piras e Sandra Manca, alle espressioni sonore d’autore del cantautore e musicista Salvatore "Mister" Scala insieme alla vocalist Ester Pinna, e all'esposizione dei quadri della pittrice Francesca Soggiu.

L'organizzazione «desidera inoltre rivolgere un ringraziamento speciale ad Anna Maria Cadeddu per la sua sensibilità, a Giovanni e Alessandro dello Studio Recording "La Saletta" di Uri per il prezioso supporto logistico e tecnico, e a tutte le realtà del territorio che hanno collaborato e sostenuto l'iniziativa, tra cui l'AVIS Comunale di Uri, l'associazione Family in Italia, l'associazione V.I.P.S. Sardegna e l'Associazione Culturale Iscola. L'intero incontro è gratuito ed è stato reso possibile unicamente grazie alla generosità di relatori e artisti che hanno scelto di partecipare senza alcun compenso, uniti dalla convinzione che, su questo tema, il silenzio non sia più un’opzione».

Come partecipare e prenotazioni

L'appuntamento è quindi per mercoledì 29 luglio 2026 alle ore 19:15 presso la Sala Consiliare del Comune di Uri. Trattandosi di un evento a ingresso gratuito ma con posti limitati, gli organizzatori raccomandano vivamente di riservare la propria presenza. Per ricevere informazioni o per effettuare la prenotazione è possibile contattare telefonicamente o via messaggio il numero 348 134 3182, oppure compilare l'apposito modulo online disponibile direttamente sulla pagina Facebook ufficiale di Ora Noi Aps.

(Unioneonline)

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