La Città Metropolitana di Sassari ha disposto la chiusura totale al traffico veicolare della strada provinciale 13M "Panoramica di Castelsardo" per lavori di ispezione e messa in sicurezza della Galleria dove sorge la roccia dell’Elefante. Nei giorni scorsi erano scoppiate le polemiche sulla necessità di chiudere la strada a tutela del sito, riconosciuto patrimonio Unesco.

La chiusura è prevista per mercoledi 22 luglio, dalle 4 alle ore 20. Il tratto interessato alla chiusura è compreso tra il chilometro 9+150 e il km 9+470 (corrispondente alla galleria "l'Elefante").

Il traffico è deviato con percorsi alternativi in direzione Santa Teresa di Gallura: deviazione al km 8+670, bivio "Roccia dell'Elefante" (Località "Pedra sciolta"); nella direzione Sassari la deviazione al km 11+170, bivio Castelsardo Sulla provinciale 90 bis.

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