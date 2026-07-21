A zampilli come una cascata, una perdita d’acqua importante da una condotta in via Calabria, in una delle strade tra le più trafficate a Porto Torres, sta creando disagi alla circolazione.

Il getto spruzza con forza, a causa della pressione che spinge verso l’alto per poi ricadere sull’asfalto. La probabile rottura netta del tubo in pressione ha creato un effetto cascata. Potenti spruzzi sparati in aria che stanno creando problemi alle auto in transito.

Diversi automobilisti hanno segnalato la criticità al Comune e alla società Abbanoa per un intervento immediato. La strada in pochi attimi si è allagata. L’intervento degli operai del gestore unico potrebbe richiedere la chiusura della rete idrica in quella zona, con conseguenti disagi per i residenti che si troveranno ad affrontare la mancanza di acqua in un periodo di temperature proibitive.

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