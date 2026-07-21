Tre appuntamenti con l’arte e la cultura al Museo della Tonnara di Stintino. Giovedì 23 luglio alle 21 l’iniziativa “Navigare nell'antichità” conferenza con Virgilio Gavini, un viaggio alla scoperta dell'archeologia navale e dei relitti sommersi del Mediterraneo.

Un'occasione per approfondire la storia della navigazione e il patrimonio custodito nei nostri mari. Sabato 25 luglio alle 20 l’inaugurazione della mostra Ric(h)iamo della fotografia a cura di Silvia Gua. La mostra presenta un originale percorso artistico in cui fotografia e ricamo si fondono in un unico linguaggio espressivo.

Fili di cotone e seta attraversano le immagini, evidenziandone dettagli e creando nuovi percorsi visivi che intrecciano memoria, tradizione e ricerca contemporanea. Infine domenica 26 luglio alle 21 “Visioni Sarde”, una proiezione di cortometraggi con selezione dei film che raccontano la Sardegna attraverso linguaggi e prospettive contemporanee, offrendo al pubblico uno sguardo autentico sul territorio, sulle persone e sulle sue storie.

L'iniziativa è patrocinata dal Comune di Stintino in collaborazione con la cooperativa Comes.

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