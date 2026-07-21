Aggiudicato a Sassari il servizio di ristorazione scolastica. Era uno dei bandi più importanti del Comune prevedendo un investimento da più di 14 milioni e mezzo di euro per fornire più di 600mila pasti all’anno dal 2026 al 2030.

Quattromila i destinatari del servizio nelle scuole dell’infanzia e primaria che fanno il tempo pieno e nei servizi educativi per la prima infanzia con mensa esterna. Ad aggiudicarsi il bando, come comunica la determinazione del settore Affari generali e contratti, è stata l'impresa Vivenda, che ha la sede legale a Roma.

L’appalto, come rimarcato nelle intenzioni di partenza dell’amministrazione comunale, doveva includere anche l’attenzione, oltre per la provenienza e i prodotti usati, per l’impatto ambientale.

© Riproduzione riservata