La giunta comunale di Porto Torres, su proposta dell’assessora ai Lavori Pubblici, Simona Fois ha dato il via libera al progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle falesie di retro spiaggia nei litorali di Balai vicino e Abbacurrente con realativa protezione dei terreni di fondazione della torre di Abbacurrente.

Il provvedimento è immediatamente eseguibile per l’urgenza di procedere con l’affidamento dei lavori per un importo complessivo di circa 1milione e 386mila euro.

Il primo tratto interessato dalla messa in sicurezza è la costa identificata tra le Acque Dolci e la chiesa di Balai Vicino, con pericolosità di frane, come individuato dal Piano di assetto idrogeologico, che prevede un riposizionamento dei massi fuori sagoma a causa della forza del mare. Per questo tratto la Regione ha finanziato ulteriori 100mila euro. Uguale somma è stata stanziata per la messa in sicurezza della falesia nel tratto di costa a est dello Scoglio Ricco e nella chiesetta di Balai Lontano, dove negli ultimi giorni sono state evidenziate delle fenditure profonde e distaccamenti in procinto di precipitare nella piccola spiaggia sottostante, raggiunta spesso da canoe e kajak.

Nella zona della chiesetta di Balai Vicino il piano prevede il riposizionamento dei grossi massi, integrati con altri di dimensioni maggiori per affrontare in maniera efficiente le mareggiate.

Ulteriori interventi contro l’erosione costiera sono previsti tra via Tramontana e la strada provinciale 81, all’altezza della rotonda dove si provvederà a sistemare una barriera modulare in cemento armato per proteggere la costa dal moto ondoso.

