Caval Marì, l'ex sindaco Conoci: «Il progetto non va modificato»Presa di posizione sul futuro dell’ex discoteca sul lungomare Dante
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Sul futuro del Caval Marì, l’ex discoteca sul lungomare Dante da anni in stato di abbandono, interviene l’ex sindaco Mario Conoci, che richiama l’amministrazione al rispetto del progetto vincitore del bando di riqualificazione.
Conoci ricorda come, durante il suo mandato, fosse stato avviato un percorso pubblico partecipato, concluso con l’individuazione di una proposta “di alto profilo”, firmata dall’ingegnere Sergio Murgia e sostenuta da una cordata imprenditoriale pronta a investire. A distanza di oltre due anni, però, la pratica risulta ancora ferma negli uffici.
Non solo. L’ex primo cittadino sospetta possibili modifiche al progetto originario che, se confermate, determinerebbero difformità rispetto a quanto valutato in gara. Una situazione delicata, avverte, che potrebbe esporre il Comune a ricorsi e mettere a rischio l’intero procedimento.