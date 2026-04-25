Avevano puntato l’obiettivo da tempo e alla fine sono riusciti a entrare. Nei giorni scorsi a Sassari, alcuni ignoti hanno forzato il portone di ingresso dell’assessorato alla Cultura in largo Infermeria San Pietro, in centro storico.

L’azione è avvenuta di notte e i ladri, una volta fatta irruzione, hanno scassinato le macchinette h 24 e, visto il presumibile magro bottino, se ne sono andati via rubando una bicicletta elettrica trovata all’interno. Mezzo che però è stato recuperato in breve tempo grazie alla polizia locale che stava già attenzionando il luogo dopo che erano stati notati, nei giorni precedenti, i segni dei tentativi di effrazione.

Sempre gli agenti della Municipale stanno indagando sull’episodio che va ad aggiungersi agli altri recenti accaduti ai danni di diverse attività commerciali.

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