«Siamo di fronte a una vera emergenza abitativa». È la denuncia del presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas (Psd’Az), che accende i riflettori sulla crisi di case in città.

Secondo Mulas, il mercato immobiliare è ormai fuori controllo: affitti sempre più alti, stipendi fermi e un’offerta di abitazioni per residenti ridotta al lumicino, anche a causa della crescita delle locazioni turistiche brevi. «Affittare è diventato un privilegio per pochi, acquistare è impossibile per molti», sottolinea.

A rendere il quadro ancora più critico è il caso di Fertilia, dove 34 appartamenti dell’Aeronautica Militare risultano inutilizzati da anni. Si tratta delle ex palazzine per sottufficiali, costruite tra il 1937 e il 1938, oggi in stato di abbandono. Nel 2025 si è verificato anche il crollo del tetto di uno degli edifici, episodio che ha riportato l’attenzione su un degrado ormai evidente. «Nonostante le richieste del Comune, non sono arrivate risposte concrete dagli enti competenti», evidenzia Mulas sollecitando l’apertura immediata di un tavolo istituzionale con Aeronautica Militare e Agenzia del Demanio, un piano urgente di recupero degli alloggi di Fertilia e interventi strutturali per aumentare l’offerta abitativa destinata ai residenti.





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