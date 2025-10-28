La città di Sorso è pronta per ospitare l'iniziativa dal titolo "La bussola dell’ufficiale d’anagrafe: Orientarsi tra iscrizioni complesse, cancellazioni e sanzioni", in programma venerdì 31 ottobre dalle 9, presso la sala conferenze del Palazzo Baronale per una giornata di studi organizzata dall'Anusca. L’Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe, in collaborazione con il Comitato Provinciale di Sassari e con il patrocinio del Comune di Sorso, ha previsto una mattinata di studio per illustrare le tante criticità che spesso incontrano gli utenti quando si trovano a districarsi tra le diverse pratiche burocratiche. Dopo l’apertura dei lavori e il saluto delle aue del sindaco Fabrizio Demelas, a partire dalle 9.15 verranno approfonditi i temi oggetto della giornata di studi, con il relatore Anusca, Nicolò Cecchini.La partecipazione dà diritto all’assegnazione di 3 crediti formativi Anusca (Anagrafe). L’iscrizione dovrà essere effettuata online, sul portale www.anusca.it, compilando il form dedicato.

