Minorenne tenta di rapinare una coppia a Sassari e viene arrestato dagli agenti della sezione Volanti. È successo lo scorso venerdì 25 ottobre quando i poliziotti, intorno alle 19, hanno ricevuto diverse segnalazioni su un giovane che, in stato di alterazione, stava aggredendo delle persone per strada.

Le forze dell’ordine, subito intervenute, hanno visto il giovane mentre tentava di fuggire in una via del centro cittadino. Raggiunto, anziché fermarsi, ha insultato i poliziotti avvicinandosi con fare minaccioso, costringendo così gli agenti della questura a bloccarlo e metterlo dentro la Volante dove ha continuato ad agitarsi danneggiando l’abitacolo.

Secondo quanto appurato, il minore aveva avvicinato la coppia chiedendo con insistenza dei soldi e, avendo ricevuto un rifiuto, li aveva afferrati per il collo tentando di strangolarli. Il ragazzo è stato arrestato per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale e collocato in un centro di prima accoglienza di Sassari.

