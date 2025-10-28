Si trova da qualche anno all’ingresso del porto civico di Porto Torres, poco distante dal punto di sosta dei pullman e delle navette e dal luogo in cui, in occasione degli scali delle navi da crociera, viene allestito lo stand dell’Ufficio Turistico comunale per accogliere i crocieristi che sbarcano in città. Un vecchio chiosco H24, un distributore automatico di bevande ed alimenti ormai dismesso, arrugginito e fatiscente, offre una immagine di incuria e di degrado ai visitatori, una pessima cartolina per i viaggiatori, poco gradita dai residenti costretti ad “incontri” poco piacevoli durante la passeggiata in via Mare.

La struttura ingombrante sorge nell’area portuale di competenza dell’Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, a poca distanza da altri chioschi e strutture decorose con i gestori che lamentano la presenza del prefabbricato in stato di abbandono, circondato da sporcizia e ricettacolo di rifiuti abbandonati per terra, uno scenario che va oltre il semplice disagio per i locali e i per i viaggiatori.

