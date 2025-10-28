Con la rielezione di Antonio Sanna quale Rappresentante sindacale unitario della Ugl Chimici all’interno dello stabilimento Versalis, società del gruppo Eni operativa nell’area industriale di Porto Torres, l’organizzazione si conferma come forza sindacale di riferimento a tutela dei diritti di diversi lavoratori e lavoratrici del settore. La segretaria provinciale Ugl Chimici Sassari, Maria Teresa Pisu, ha espresso soddisfazione per il risultato: «Questa conferma è il riconoscimento del lavoro svolto sul campo con serietà, presenza e ascolto. Ringraziamo chi ha creduto in noi e continua a sostenerci: il nostro impegno è e resterà al fianco dei lavoratori. Per il coordinatore nazionale del settore Energia, Andrea Alario, ha aggiunto: «La Ugl Chimici consolida la sua presenza nel circuito Eni grazie a una rappresentanza solida e credibile. Continueremo a lavorare con onestà e dedizione, vicini ai lavoratori e pronti ad affrontare insieme le sfide future.» Il segretario nazionale Ugl Chimici, Eliseo Fiorin, che ha augurato un buon lavoro ad Antonio Sanna e a tutte le lavoratrici e lavoratori, sostiene che «La fiducia rinnovata a Porto Torres è un segnale importante che premia la nostra visione e il nostro modo di fare sindacato: concreto, coerente e vicino alle persone. È il frutto di un lavoro collettivo che continueremo con determinazione in tutto il gruppo Eni.»

