Di nuovo visitabile da oggi la Fontana Rosello a Sassari. L’area del sito, una delle maggiori opere cittadine e inserita nella Rete Thàmus, era stata chiusa per alcuni giorni in modo da consentire la messa in sicurezza della muratura di confine.

Fino alla fine del mese la Fontana sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 19, mentre da novembre potrà essere visitata dal martedì alla domenica dalle 10 alle 14. Ingresso gratuito ma per le visite guidate dal martedì al sabato è necessaria la prenotazione con l’Ufficio informazioni turistiche “Infosassari” di via Sebastiano Satta 13 ai recapiti infosassari@comune.sassari.it e +3907927997.

