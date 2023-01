In fiamme una piccola barca da diporto ancorata sotto il cavalcavia, fuori dall’ambito del porto turistico di Castelsardo. L’imbarcazione avvolta dalle fiamme ha rotto gli ormeggi, è finita al largo e poi è affondata.

Nella notte, intorno alle 4, l’intervento dei Vigili del fuoco che poco hanno potuto fare per salvare il natante. Sul posto anche gli uomini della Guardia Costiera di Porto Torres che indagano sull’accaduto. I militari non escludono nessuna ipotesi, neppure quella dell’incendio doloso.

La piccola imbarcazione di 5 metri e mezzo, dotata di motore fuori bordo, non ha provocato inquinamento in mare. Dai primi riscontri non è emerso alcun elemento utile, nella zona non sono posizionate telecamere.

Il proprietario, originario di Castelsardo, esclude di aver ricevuto intimidazioni. Nella notte tra il 4 e il 5 dicembre scorso le fiamme avevano divorato sei imbarcazioni di grossa stazza ormeggiate all’interno del porto turistico.

